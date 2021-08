VW, Daimler und Co. zahlen immer höhere Pensionen an Ex-Chefs

Spitzenreiter ist der VW-Konzern, dessen Ex-Vorstände Anspruch auf Altersbezüge in Höhe von 396 Mio. Euro haben, gefolgt von Daimler mit 362 Mio. Euro. Addiert man die bereits erworbenen Ansprüche der derzeit aktiven Dax-Vorstände, kommen weitere gut 430 Mio. Euro hinzu. Die Gesamtsumme ist noch höher, da nicht alle Unternehmen Angaben zur Altersvorsorge für ihre Spitzenkräfte machen.

An den Pensionsverpflichtungen zeigt sich, dass sich die Gesamtkosten der Spitzenetage einigermaßen elegant verstecken lassen. Dabei sind die Vorstandsgehälter an sich bereits so hoch, dass die Spitzenmanager auf eigene Kosten für den Lebensabend vorsorgen könnten. VW-Chef Herbert Diess etwa bekam im vergangenen Jahr 7,7 Millionen Euro.