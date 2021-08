TT-Leitartikel zur Klimakrise: Verdrängt, verschoben, vergeigt

Wozu Weltklimarat? Wozu sein neuer Sachstandsbericht, dessen erster Teil heute in Genf präsentiert wird? Zwei Blicke täglich – einer aus dem Fenster, der zweite in die Zeitung – reichen aus, um zu erkennen: Da ist etwas nicht mehr so, wie es einmal war. Südosteuropa brennt, Berghänge in den Alpen schwemmt es davon und in Deutschland sterben mehr als 200 Menschen bei einem lokalen Starkregen.