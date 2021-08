Enge Mitarbeiterin von New Yorks Gouverneur Cuomo zurückgetreten

New York – Angesichts der Belästigungsvorwürfe gegen New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo ist eine seiner engsten Vertrauten zurückgetreten. Die Cuomo-Beraterin Melissa deRosa kündigte am Sonntagabend (Ortszeit) in einer schriftlichen Erklärung an, ihr Amt aufzugeben. Mit dem Weggang der 38-Jährigen verliere der demokratische Politiker eine loyale Mitarbeiterin und wichtige Strategin, schrieb die Tageszeitung New York Times.