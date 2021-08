Marie und Jakob waren im Vorjahr die beliebtesten Babynamen in Österreich

Wien – Marie und Jakob haben im Jahr 2020 laut Statistik Austria die Hitliste der Vornamen Neugeborener angeführt. Das zeigt eine Auswertung der jeweils ersten Vornamen (in Originalschreibweise, ohne Sonderzeichen) aller in diesem Jahr geborenen 40.669 Mädchen und 42.934 Buben. Für Mädchen wählten die Eltern 734 Mal (1,8 Prozent) den Namen Marie, für Buben 794 Mal (1,8 Prozent) den Namen Jakob, berichtete die Statistik Austria in einer Aussendung am Montag.