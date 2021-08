Am Berg falsch abgebogen: Bergretter trug Kind sechs Stunden lang ins Tal

Ebensee – Einmal falsch an einer Wegkreuzung am Feuerkogel in Ebensee im Bezirk Gmunden abgebogen – das hat für einen 23-jährigen Deutschen, den 32-jährigen Bruder und dessen dreijährigen Sohn am vergangenen Mittwoch fatale Folgen gehabt. Sie verirrten sich und konnten schließlich im steilen Gelände nicht mehr weiter. 26 Bergretter und Alpinpolizisten sowie ein Polizeihubschrauber retteten sie aus der Bergnot. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.