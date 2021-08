Von Bayern nach Wien: Statt zu zahlen attackierte Passagier die Fahrerin

Wien/Landshut – Am Sonntag fuhr ein 25-jähriger Deutscher mit dem Taxi von Landshut in Bayern nach Wien. Der deutsche Staatsbürger konnte die Fahrt nicht bezahlen und verhielt sich aggressiv gegenüber der Lenkerin. Passanten benachrichtigten daraufhin die Polizei. Eine Beamte wurde bei der Festnahme leicht verletzt.

Das Taxi kam gegen 15.00 Uhr in der Siebensterngasse in Wien-Neubau an, berichtete die Polizei. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war das Taxi gegen 8.30 Uhr in Landshut gestartet, wobei die beiden mehrere Pausen auf der Strecke einlegten. Für die knapp 400 Kilometer waren 600€ ausgemacht, welche der Mann nicht bezahlen konnte. Stattdessen wurde er so aggressiv gegenüber der Fahrerin, dass Passanten die Polizei verständigten.