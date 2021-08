„Dixie Fire“ in Kalifornien breitet sich aus, historische Stadt Greenville abgebrannt

Sacramento – Das seit Mitte Juli in Nordkalifornien wütende „Dixie Fire" breitet sich weiter aus. Tausende Menschen flohen vor den Flammen, mehr als 400 Häuser und Gebäude wurden zerstört, die historische Goldgräberstadt Greenville ist abgebrannt. Mit einer verbrannten Fläche von mehr als 198.000 Hektar ist das „Dixie Fire" inzwischen das zweitgrößte in der Geschichte Kaliforniens, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Laut Feuerwehr dürfte es erst in rund zwei Wochen gelöscht sein.