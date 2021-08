Zu nah am Gleis angehalten: Zug erfasste Pkw in Pflach

Pflach – Am Montagnachmittag wurde in Pflach ein Pkw von einem Zug gestreift. Ein 63-Jähriger war gegen 14 Uhr auf der Pinswanger Straße in Richtung Kniepass unterwegs, als er an einem unbeschrankten Bahnübergang anhielt. Dabei blieb er jedoch zu nahe am Bahngleis stehen, wodurch ein durchfahrender Triebwagen mit dem Fahrzeug kollidierte.