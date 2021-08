Lebensmittel in Österreich teils „dramatisch“ teurer

Wien – Die Lebensmittelindustrie kämpfe derzeit mit „extremen Herausforderungen“, meint der Fachverband Lebensmittelindustrie. Aufgrund von Dürren, Hagelunwettern und Starkregen sowie den Störungen in den weltweiten Logistikketten als Folge der Corona-Pandemie seien die Preise etwa für Getreide, Früchte oder Pflanzenöle auf Rekordhöhen geklettert, schildert Fachverbands-Geschäftsführerin Katharina Koßdorff. Auch bei Verpackungen wie Kunststoff, Kartonagen oder Aluminium seien durch Lieferengpässe deutliche Kostensteigerungen eingetreten. Zusätzlich schießen die Transportpreise in die Höhe. „Und das alles ziemlich gleichzeitig und in unglaublicher Geschwindigkeit“, sagt Koßdorff.