Versteigerung und Körung in Rotholz: 89 Ziegen bekamen neue Besitzer

Rotholz – Bei der Ziegenversteigerung und Körung in Rotholz wechselten am Samstag 89 von 99 Ziegen den Besitzer. Höchstpreise von 1000 € wurden für ein weibliches Milchziegenkitz aus Ginzling sowie je 2000 € für zwei Böcke aus Navis und Fügenberg gezahlt. Die Durchschnittspreise lagen laut eGen Tirol bei 550 € (weibl.) bzw 900 € (männl.). Freude herrschte auch bei Christian Kofler vom Hammerschmiedhof in Wörgl, dessen Kitzbock „Wilder Kaiser“ mit Höchstnote 7 und viermal Note 6 ins Zuchtbuch aufgenommen wurde.