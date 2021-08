„Fettes Schwein“: Heikles Thema bei den Volksschauspielen in Telfs

Telfs – Schon allein der Titel ist eine bewusste Provokation. Und „Fettes Schwein“, die wortwörtliche deutsche Übersetzung des Theaterstücks „Fat Pig“ von US-Dramatiker Neil LaBute, ist auch genau so zu verstehen: als zutiefst kränkende, beleidigende Beschreibung des Äußeren einer jungen Frau. LaButes Stück wurde 2004 in New York uraufgeführt. Kommenden Samstag (14. August) kommt „Fettes Schwein“ im Rahmen der Volksschauspiele im Großen Rathaussaal in Telfs zur Premiere.