Plötzliches Abbiegemanöver: 13-jährige Radlerin in Vils von Auto erfasst

Vils – Eine 13-jährige Fahrradfahrerin musste nach einem Unfall am Montagabend ins Krankenhaus Reutte geflogen werden, berichtet die Polizei. Sie war beim Abbiegen von einem Auto erfasst worden.

Am Steuer des Autos saß ein 25-Jähriger, er war gegen 19.10 Uhr auf der Reuttener Landesstraße (L69) am Ortsende von Vils unterwegs. Während eines Überholmanövers bemerkte er eine Gruppe Radfahrer, die in die gleiche Richtung fuhr. Um auch sie sicher überholen zu können, beschloss er, auf dem linken Fahrstreifen zu bleiben.