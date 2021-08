Dutroux-Anwalt will weiter um Freilassung des Kindermörders kämpfen

Brüssel – Der Anwalt des belgischen Kindermörders Marc Dutroux will weiterhin eine frühzeitige Entlassung seines Mandanten erwirken. Die Frucht sei derzeit noch nicht reif, aber er werde nicht aufgeben, teilte Bruno Dayez auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Dutroux sitze seit mittlerweile 25 Jahren in Isolationshaft. Sein Leben bestehe daraus, auf neun Quadratmetern ohne Kontakt mit anderen Häftlingen eingesperrt zu sein.

Der heute 64 Jahre alte Marc Dutroux hatte in den 1990er-Jahren in Belgien sechs Mädchen entführt, gefoltert und vergewaltigt. Vier von ihnen starben. An diesem Freitag vor 25 Jahren wurde er festgenommen, 2004 dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine vorzeitige Entlassung wäre theoretisch möglich, dafür müsste aber ein Gutachten seine Ungefährlichkeit bescheinigen und ein Strafvollstreckungsgericht zustimmen.