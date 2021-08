"Ennio": Doku über Komponist Morricone bei Filmfestspielen in Venedig

Venedig – Die Filmfestspiele in Venedig wollen in diesem Jahr einen Dokumentarfilm über den italienischen Komponisten Ennio Morricone zeigen. Das Porträt "Ennio" von Regisseur Giuseppe Tornatore laufe außerhalb des Wettbewerbs, teilte die Biennale di Venezia am Dienstag in Venedig mit. "Ich habe 30 Jahre mit Ennio Morricone zusammengearbeitet", sagte Tornatore. Er habe sich immer gefragt, was für eine Art von Dokumentarfilm er über ihn machen könne.