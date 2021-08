Offizielle Vorstellung: Neuer DFB-Coach Flick verlangt "All-in-Mentalität"

Frankfurt ‒ Hansi Flick ist am Dienstag in Frankfurt/Main offiziell als neuer deutscher Teamchef beim Deutschen Fußballbund (DFB) vorgestellt worden. Der 56-Jährige erklärte, er erwarte von seinen Nationalspielern eine "All-in-Mentalität". Das bedeute für ihn, "dass man alles gibt, um als Sieger vom Platz zu gehen. Das werden wir vorleben". Flick bezeichnete sich als "absoluten Teamplayer", die Erwartungen seien groß. "Die Fußballnation Deutschland ist einfach auch Erfolg gewöhnt."

Die ersten Länderspiele als Bundestrainer stehen für Flick Anfang September mit dem Dreierpack in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein, Armenien und Island an. In der Ausscheidungsgruppe für das Turnier 2022 in Katar ist die DFB-Auswahl derzeit Dritter. Nur der Tabellen-Erste qualifiziert sich sicher für die WM. Seinen ersten Kader will Flick, der vom deutschen Rekordmeister FC Bayern zum DFB gewechselt war, am 26. August nominieren.