Einbrüche in Langkampfen und Kufstein: Polizei vermutet Zusammenhang

Langkampfen, Kufstein – In der Nacht auf Dienstag brachen in Langkampfen Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft ein. Die Täter drangen durch eine Nebentüre in das Gebäude ein und stahlen Zigaretten und Rubbellose. Außerdem versuchten sie in einem Bankgebäude einen Geldautomaten zu knacken, sowie die Türe zu den Räumlichkeiten des Geldinstituts aufzubrechen. Das gelang den Tätern jedoch nicht.