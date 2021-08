Filialschule in Leins um 1,8 Millionen Euro saniert

Arzl i. P. – Alles andere als selbstverständlich erscheint die Sanierung von Kindergarten und Volksschule im Weiler Leins. Hier werden 40 Kindergartler aus den Weilern Leins und Wald sowie 20 Volksschulkinder unterrichtet. Dass das Schulgebäude aus den 1960er-Jahren renoviert wird und dass die Gemeinde Arzl den Wunsch hat, die schulische Bildung dezentral zu belassen, darüber sei „keine Diskussion“ nötig gewesen. „Wir waren uns im Gemeinderat stets einig darüber. Was uns schon erstaunt hat, ist, dass sich auch das Land sofort zu den Förderungen bereiterklärt hat“, erinnert BM Josef Knabl an den Bau des Schulzentrums in St. Leonhard. Damals habe auch das Land eine zentrale Volksschule forciert. „Man hat uns erklärt, dass das für Kleinstschulen gilt. Unsere einklassige Volksschule in Leins soll spätestens in zwei bis drei Jahren zweiklassig geführt werden“, klärt Knabl auf.