Erfolgreiches „Facelifting“ für Siebenkreuzkapelle in Innsbruck

Innsruck – Die Burghauptmannschaft hat die Fassadensanierung an der Siebenkreuzkapelle in der Innsbrucker Kapuzinergasse abgeschlossen. Natürliche Abwitterung, Feuchtigkeit und Streusalz hatten in den letzten 20 Jahren Spuren hinterlassen. Nun wurden Risse und andere Putzschäden professionell beseitigt und die einheitliche Farbgebung wiederhergestellt. Die Maßnahmen am Bauwerk und an Nebengebäuden (Kosten: ca. 180.000 Euro) erfolgten in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.