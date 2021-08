Sanierte Stapfsperre am Malchbach sichert Imst

Imst – „Wir haben wettermäßig Glück gehabt und sind bis jetzt heuer gut weggekommen“, zeigt sich der Oberländer Gebietsleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV), Daniel Kurz, erleichtert. Immerhin zeigen die Ereignisse wie zuletzt im Valser Tal auf erschreckende Weise, welche Gewalten bei Starkregen frei werden. Im seinem Arbeitsgebiet sieht sich Kurz derzeit mit drei größeren Baustellen konfrontiert. Neben dem Fischbach in Längenfeld und der Sanierung bestehender Verbauungen am Starkenbach geht es heuer insbesondere um Imst. Mit der inzwischen sanierten Stapfsperre am Malchbach in der Stadtgemeinde von Imst ist der Auftakt zu einem 20-Jahr-Projekt geschafft. Damit konnte eine erste Sicherung des Stadtgebietes erreicht werden. Getan ist es damit freilich nicht. Noch im Herbst sollen die Arbeiten weitergehen.