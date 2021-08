65 Tote bei Bränden in Algerien, Lage in vielen Ländern außer Kontrolle

Ein Brand östlich der algerischen Hauptstadt Algier. © RYAD KRAMDI

Algier – Während die Waldbrände mancherorts vorübergehend unter Kontrolle gebracht werden können, haben sie andernorts weiterhin verheerende Auswirkungen. In Algerien sind bisher 65 Menschen in Zusammenhang mit Feuern im Land getötet worden, wie das staatliche Fernsehen am Mittwoch berichtete. 37 Zivilisten und 28 Soldaten seien in den Flammen gestorben. In Griechenland beruhigt sich die Situation zumindest vorläufig, in der Türkei lassen starke Winde das Brandrisiko steigen.

In Algerien sind insgesamt mehr als 100 Brände ausgebrochen, von denen 86 noch immer nicht gelöscht seien, meldete die staatliche Nachrichtenagentur APS unter Berufung auf die zuständige Behörde für Wälder im Land. Besonders betroffen ist die Region Tizi Ouzou östlich der Hauptstadt Algier – dort wüten den Angaben nach derzeit noch 30 Großbrände.

📽️ Video | Tote bei Waldbränden in Algerien

Leichte Entspannung in Griechenland

Kinder gießen auf der griechischen Insel Euböa Wasser auf Baumwurzeln. © ANGELOS TZORTZINIS

In Griechenland hat sich die Lage bei den Großbränden unterdessen leicht entspannt. Auf der zweitgrößten griechischen Insel Euböa gab es am Mittwoch weiterhin viele, aber kleinere Brände. Weil die Rauchentwicklung nicht mehr so stark war, konnten die Löschflugzeuge und -hubschrauber am Morgen besser löschen, wie griechische Medien berichteten. Einen Hoffnungsschimmer lieferte zudem das Wetter: Für den Abend waren auf der Insel Regenfälle angekündigt. Die Menschen hofften, dass sie wirklich kommen und stark genug ausfallen.

Auf der Halbinsel Peloponnes wütete das Feuer ebenfalls weiter, doch auch dort war die Lage am Mittwoch etwas besser, wie der griechische Feuerwehrchef Stefanos Kolokouris dem Fernsehsender Skai sagte. Das liege nicht zuletzt an den vielen internationalen Helfern. Insgesamt sind in der Region 578 Feuerwehrleute mit 181 Fahrzeugen im Einsatz. Unterstützt werden sie von sieben Löschflugzeugen und sieben Löschhubschraubern. Deutsche Helfer sind unterdessen zur Brandbekämpfung in der griechischen Hafenstadt Patras eingetroffen. Feuerwehrleute aus NRW waren etwa 50 Kilometer von Olympia im westlichen Teil der Halbinsel Peloponnes das erste Mal im Einsatz, wie ein Sprecher der Feuerwehr Bonn sagte. Insgesamt werden laut griechischem Zivilschutz gut 220 Feuerwehrleute und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks mit insgesamt 46 Fahrzeugen erwartet.

📽️ Video | Internationale Helfer in Griechenland im Einsatz

Starker Wind erschwert Löscheinsätze in der Türkei

In der Türkei machen den Einsatzkräften unterdessen starker Wind und Temperaturen um die 40 Grad zu schaffen. Zwei Brände in den Bergen der Gemeinde Köycegiz im westtürkischen Mugla seien erneut außer Kontrolle geraten, sagte der Leiter der örtlichen Feuerwehr, Bahattin Yavuz am Mittwoch. Dörfer seien aber nicht bedroht. Die Brände in dem schwer zugänglichen Gelände würden aus der Luft und mit Kräften am Boden bekämpft. In der Provinz Antalya sei ein neuer Brand in der Nähe eines Wohngebietes der Stadt Manavgat ausgebrochen, sagte eine Sprecherin.

Zwei Wochen nach Beginn der Brände sind die meisten Feuer unter Kontrolle. Dennoch können Funken immer wieder überspringen und wegen der extremen Trockenheit in Verbindung mit Winden Feuer auslösen. "Bis zum Oktober besteht das Risiko weiterer Brände", warnte Doganay Tolunay, Forstingenieur an der Istanbul-Universität.

Kampf gegen Waldbrände auf Sizilien

In Italien kämpfte die Feuerwehr weiter gegen die Waldbrände im Süden und auf der Insel Sizilien. Am südöstlichen Rand des Naturschutzgebiets um das Madonie-Gebirge loderten mehrere Feuer in der Morgendämmerung am Horizont, wie ein Video der Feuerwehr am Mittwoch zeigte. Die Flammen gelangten auch in die Nähe von Häusern oder fraßen sich an meterhohen Bäumen hoch. Landwirtschaftsminister Stefano Patuanelli forderte bei einem Besuch auf Sizilien bessere Absprachen. Es fehle nicht an Personal, aber es fehle vielleicht an Gerätschaften und besserer Koordinierung. "Vielleicht sind auch die Pläne der Regionen nicht immer aktuell", sagte der Politiker.

Ein Waldbrand in der Nähe von Palermo. © STRINGER

Die Feuerwehr hatte nach eigenen Angaben vom Mittwochvormittag mehr als 300 Waldbrandeinsätze in den zurückliegenden zwölf Stunden. Sieben Löschflugzeuge hätten frühmorgens wieder abgehoben. Besonders betroffen war zuletzt neben Sizilien auch die Region Kalabrien im äußersten Süden des italienischen Festlandes. Zehntausende Einsätze zählte die Feuerwehr bereits in diesem Jahr, weit mehr als im Vorjahr 2020, jedoch etwas weniger als im besonders schwierigen Waldbrandjahr 2017.

In Kalabrien bedrohen die Flammen vor allem den Aspromonte Nationalpark. Am Dienstag sei ein Jahrhunderte alter Pinienwald in dem von der Unesco gelisteten Naturpark dem Feuer zum Opfer gefallen, schrieb der Park. Die Regionalregierung rief zu Hilfsaktionen und Spenden für die geschädigten Landwirte auf. Der Bürgermeister der Gemeinde Roccaforte del Greco, die in dem Park liegt, hatte in einem Brief darum gebeten. Ernten und Tiere seien den Bränden zum Opfer gefallen. Ein 76-jähriger Mann ist am Mittwoch bei einem Waldbrand in der Nähe von Grotteria in der süditalienischen Region Kalabrien ums Leben gekommen. Es handelt sich bereits um das dritte Todesopfer der Brände in der Region.

Am Mittwoch erwarteten die Behörden eine Hitzewelle für viele Teile Italiens mit Temperaturen teilweise weit über 40 Grad Celsius. Das Brandrisiko besteht weiter durch die anhaltende Trockenheit und starke Winde. Brandstiftung gilt in vielen Fällen als Ursache.

250 Brände in Russland, zwölf in Tunesien

Auch in Russland brennen Wälder. Landesweit zählte die Forstschutzbehörde mehr als 250 Brände auf einer Gesamtfläche von rund 3,9 Millionen Hektar - mehr als am Vortag. Das entspricht etwa der Fläche Baden-Württembergs. Viele Brände werden den Angaben zufolge gar nicht erst gelöscht, weil sie keine Dörfer bedrohten oder weil Löscharbeiten zu teuer seien.