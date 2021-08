Pensionist im Flachgau tot aus dem Mattsee geborgen

Mattsee, Salzburg – Ein Pensionist ist am Dienstag offenbar beim Schwimmen im Mattsee (Flachgau) ertrunken. Laut Polizei handelt es sich um einen 66-jährigen Einheimischen. Er wurde am Abend beim Strandbad in der Gemeinde Mattsee unweit des Ufers in rund zwei Meter Tiefe von Schnorcheltauchern der Wasserrettung entdeckt und geborgen. Ein Arzt konnte nur mehr den Tod feststellen, wie die Salzburger Wasserrettung informierte.