Elon Musk auf Spontanbesuch in Uffizien in Florenz

Florenz – Prominenter Spontanbesuch in den Uffizien in Florenz: Tesla-Chef Elon Musk hat mit seiner Familie die berühmte Kunstsammlung in der Toskana besucht. Begleitet wurde der Tech-Milliardär von Bürgermeister Dario Nardella, wie die Uffizien in der Nacht zu Mittwoch mitteilten. Die Führung mit dem deutschen Museumsdirektor Eike Schmidt habe etwa eineinhalb Stunden gedauert.