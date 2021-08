Trinkhalme aus Papier mit Schadstoffen belastet

Die Papierrohre aus dem stationären Handel (vier bis 67 Cent pro Stück) wurden im Labor der AGES untersucht. Acht wurden in China gefertigt, drei Hersteller machten keine Angaben zum Produktionsort. Zwar fand sich 3-MCPD in allen Trinkhalmen, aber in sehr unterschiedlichen Konzentrationen zwischen 64 und 1.539 Mikrogramm pro Kilogramm. Auch 2-MCPD wurde in geringen Mengen in neun der elf Halme festgestellt. Freies 3- und 2-Monochlorpropandiol und deren Ester sind unbeabsichtigte Verunreinigungen. Sie kommen auch in hoch erhitzten Pflanzenfetten und in vielen industriell hergestellten Lebensmitteln, vor allem solchen mit Palmöl, wie Schokoaufstrichen, Margarinen, Backwaren, Kuchen oder frittierten und gebackenen Produkten vor.