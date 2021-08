Hütter und Glasner: Austro-Duo kämpft um deutsche Topplätze

Für die Buchmacher ist Hütters Gladbach neben Leverkusen und Wolfsburg eine der drei "heißesten" Verfolger. "Klar wäre die Champions League der absolute Traum", bestätigte der 51-Jährige selbst. Die beeindruckende Ablösesumme von 7,5 Mio. Euro - selbst am Spielersektor griff die Borussia bisher nur fünfmal tiefer in die Geldbörse - könnte sich freilich noch als Bürde herausstellen, auch wenn er selbst davon nichts wissen will. "Das Preisschild interessiert mich nicht", betonte Hütter, der in der laufenden Saison keine Europacup-Doppelbelastung fürchten muss. Unter Rose rutschten die "Fohlen" am Ende noch aus den internationalen Rängen. Der Bundesliga-Auftakt hat es schon in sich: Am Freitag kommt Rekordmeister Bayern München.