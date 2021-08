Wirtschaftsprüfung: FC Wacker sieht sämtliche Vorwürfe entkräftet

Dabei wurden sowohl die Geschäftsvorgänge im Verein als auch jene in der FC Wacker Innsbruck GmbH (ausgegliederte Profiabteilung) durchleuchtet und medial kommunizierte Vorwürfe von der ehemaligen Geschäftsführung geprüft. Der über 26 Seiten umfassende Bericht habe dabei in keinem einzigen Punkt Feststellungen zu dolosen Handlungen (Anm.: Fachbegriff für Bilanzmanipulationen, Untreue, Unterschlagung und alle anderen zum Schaden des Unternehmens vorsätzlich durchgeführten Handlungen) aufgezeigt, teilte der Verein am Mittwochnachmittag mit.