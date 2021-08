Besitzer stieg aus, Hund an Leine blieb im Bus: 23-Jähriger schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem verhängnisvollen Zwischenfall kam es am Mittwoch um die Mittagszeit an einer Bushaltestelle in Innsbruck. Ein 23-jähriger Fahrgast wollte einen Bus gemeinsam mit seinem Hund verlassen. Der Mann – er hatte die Hundeleine am Hosenbund befestigt – stieg aus, sein Vierbeiner blieb aber im Fahrzeug. Als dem Besitzer das auffiel, waren die Türen schon wieder geschlossen und der Bus fuhr los.