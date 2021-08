Handy-Alarm bei Katastrophen: „Cell Broadcasting“ in Deutschland kommt

Berlin – Nach den verheerenden Unwetter haben Bund und Länder in Deutschland beschlossen, das Handy-Warnsystem Cell Broadcast einzuführen. Dabei kann eine öffentliche Stelle veranlassen, dass alle angeschalteten Handys im Bereich einer Funkzelle über die Netzbetreiber dieselbe Textnachricht erhalten.

Zudem müsse die Technologie bei manchen Handys erst in den Einstellungen aktiviert werden, gab Kriegskotte zu bedenken. Das stellt ähnlich wie bei den Warnapps Nina und Katwarn eine Hürde dar, da ausreichend Menschen die Technologie aktiv nutzen müssen, damit sie ihren Zweck erfüllt.

Wann Cell Broadcasting in Deutschland startet, ist offen, es soll aber schnell gehen. In den Bund-Länder-Beschlüssen von Dienstag heißt es, die Bundesregierung erarbeite "aktuell eine entsprechende Gesetzesgrundlage". Parallel dazu würden "zeitnah die Mobilfunkmasten in Deutschland technisch angepasst". (APA/AFP)