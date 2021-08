Wegen Kommentaren vor Gericht: Tirolerin hängt Facebook an den Nagel

Soziale Medien eröffnen Personen die Möglichkeit, ihre Ansichten einem breiten Publikum mitzuteilen. Was sehr vielen dabei nicht klar ist: Aufgrund der großen Öffentlichkeit, die eine Nachricht erreichen kann, erfüllen unbedachte Äußerungen in aufgeheizten Chat-Diskussionen schnell strafrechtlich relevante Tatbestände. So war gestern am Landesgericht eine 69-Jährige wegen ihrer Posts bereits zum dritten Mal mit der Justiz konfrontiert. Bezüglich Äußerungen zu Asylwerbern gab es bereits eine Diversion.