26 Vollimmunisierte ohne volle Bewegungsfreiheit in Tirol

Innsbruck – Ende August schließt, wie berichtet, das Innsbrucker Impfzentrum in der Messe aufgrund von Eigenbedarf seine Pforten. Bereits mit 1. September öffnet es aber – unter Landesführung – wieder am so genannten „Bauhaus-Areal“ in der Bachlechnerstraße, gegenüber dem Einkaufszentrum West. Das gab gestern Innsbrucks Vizebürgermeister und Gesundheitsreferent Johannes Anzengruber (VP) gegenüber der TT bekannt. Wenig später folgte die Bestätigung seitens des Landes. Obwohl redimensioniert, sollten die Kapazitäten auch dort ausreichend sein, hieß es auf Anfrage. Wenn nötig, könne bei Bedarf erweitert werden. Die Zentren in Kufstein, Kitzbühel und Kundl werden in Wörgl (Innsbrucker Straße 64) zusammengeführt. Jene in Telfs, Landeck und Schwaz schließen mit 31. August. Somit verbleibt dort das Zentrum in Imst.