Neuer Lift: Hochzeiger rüstet für den Sommer auf

Jerzens – Es war – wie überall – ein schwieriges Jahr, das es am Dienstagabend bei der Jahreshauptversammlung der Hochzeiger Bergbahnen in Jerzens zu besprechen gab. Und dennoch – „Heute hatten wir 1100 Leute am Berg“ – stimmt die Richtung den auf fünf Jahre wiederbestellten Geschäftsführer Thomas Fleischhacker „positiv für die Zukunft“. Vor allem, weil man auch auf Projekte verweisen kann und damit die Bergbahnen ein Infrastruktur-Motor im Tal sind.