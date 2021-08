Lage in Griechenland nach Regenfällen deutlich verbessert

Athen – Regenfälle haben in der Nacht auf Donnerstag bedeutend im Kampf gegen die Brände in Griechenland geholfen. Sowohl auf der zweitgrößten Insel Euböa als auch auf der Halbinsel Peloponnes erloschen nach übereinstimmenden Berichten von Journalisten an Ort und Stelle viele Feuer. Es sei viel besser, sagten auch mehrere Bürgermeister auf der Halbinsel Peloponnes übereinstimmend im Staatsrundfunk.