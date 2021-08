Sachbeschädigung: Unbekannter randalierte in Innsbruck

Innsbruck – Am Mittwochabend beschädigte ein noch unbekannter Täter ein abgestelltes Motorrad. Die Polizei geht davon aus, dass derselbe Täter auch für den Schaden an einem Pkw zuständig war.

Gestern um 21.42 Uhr trat der Täter gegen ein in der Franz-Fischer-Straße abgestelltes Motorrad. Das Fahrzeug fiel daraufhin um und wurde beschädigt. Der Täter soll laut Polizei auch für eine massive Delle an einem in der Andreas-Hofer-Straße geparkten Pkw verantwortlich sein. Wie hoch der Betrag des Schadens ist wird noch ermittelt. (TT.com)