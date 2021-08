Genesen, aber mit Folgen: 10 Prozent leiden unter Long-Covid

Innsbruck, Münster – „Mein Mann ist seit seiner Corona-Erkrankung nicht mehr derselbe, er ist nicht mehr belastbar, dauernd erschöpft. Wann wird er wieder so sein wie früher?“ Diese Frage an einen Arzt wurde kürzlich in einem Gesundheitsmagazin veröffentlicht und zeigt die Ratlosigkeit, die viele Menschen im Moment spüren. Einige Patienten berichten von Langzeitfolgen nach einer überstandenen SARS-CoV-2-Erkrankung. Das neue Krankheitsbild nennt sich Long Covid, das heißt, dass Symptome länger als vier Wochen nach der Infektion bestehen. Die Versorgung der Patienten ist eine Herausforderung, denn die Krankheit hat viele Gesichter. Während Patient A bestimmte Dinge als übelriechend wahrnimmt, kann sich Patient B nicht darauf konzentrieren, die Zeitung zu lesen.