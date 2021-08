Weltwetterorganisation: Sizilianischer Hitzerekord noch nicht offiziell

Genf – Auf Sizilien wurde ein neuer europäischer Temperaturrekord von 48,8 Grad gemessen. Dieser muss jedoch noch offiziell verifiziert werden. Der bisherige Rekord stammt von 1977, wie die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf am Donnerstag bestätigte. Damals wurden 48 Grad in Athen und Elefsina in Griechenland gemessen.