ORF startet neue Comedy-Serie „Familiensache" am 20. September

Wien – Mit "Familiensache" geht am 20. September in ORF 1 ein neues Comedy-Format an den Start: Mit dabei sind Katrin Lux, Robert Stadlober und Andreas Vitásek. Die 45-minütigen Folgen, die montags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, basieren laut Aussendung des ORF auf dem israelischen Erfolgsformat "La Famiglia".