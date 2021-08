Adidas verkauft Reebok für bis zu 2,1 Mrd Euro an Amerikaner

Herzogenaurach – Der US-Sportartikelkonzern Reebok kommt wieder in amerikanische Hände. Reebok-Eigentümer Adidas stößt die Marke nach 15 Jahren wieder ab, nachdem Reebok die Erwartungen der Deutschen nie erfüllen konnte. Adidas bekommt bis zu 2,1 Milliarden Euro für Reebok vom US-Konzern Authentic Brands, wie die Nummer zwei auf dem weltweiten Sportartikelmarkt am Donnerstag mitteilte; gezahlt hatte Adidas 2006 umgerechnet 3,1 Milliarden Euro.

"Es ist eine Ehre, mit der Fortführung des Erbes von Reebok betraut zu werden", erklärte Authentic-Gründer Jamie Salter. Authentic Brands hat sich ein Portfolio von 30 Marken vor allem aus der Mode-, Sport- und Unterhaltungsbranche zusammengekauft und strebt an die New Yorker Börse.

Der Verkaufspreis ist überraschend hoch - wie viel davon letztlich bei Adidas ankommt, ist aber ungewiss. In den Büchern stand die Marke Reebok zuletzt noch mit 757 Millionen Euro. Die Abspaltung der eng ins eigene Produktions- und Vermarktungs-Netz integrierten Marke kostet Adidas in diesem Jahr aber rund 200 Millionen Euro. Authentic Brand übernimmt nach dem Vollzug der Transaktion Anfang 2022 auch einen Teil der Lagerbestände. Ein Teil des Verkaufserlöses hängt auch vom Erfolg von Reebok unter dem neuen Eigentümer ab. Adidas werde das Engagement zumindest ohne einen Buchverlust beenden, sagte eine Sprecherin.

Den Baranteil am Erlös, der einen Großteil der 2,1 Milliarden Euro ausmacht, will Adidas an die eigenen Aktionäre ausschütten, als Dividende oder in Form eines Aktienrückkaufs. Die Adidas-Aktie legte um 1,6 Prozent zu.