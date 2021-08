Nußdorf-Debant – Bei einem Arbeitsunfall am Donnerstagnachmittag in Debant ist ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Der Ferialpraktikant zog sich bei Metallarbeiten mit einem Winkelschleifer eine tiefe Schnittverletzung am linken Unterarm zu. Der Jugendliche wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)