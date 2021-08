Die große Frage in der Corona-Pandemie: Wie groß muss die Herde sein?

Innsbruck, Wien – Zwar rufen die meisten Politiker und viele Wissenschafter dazu auf, sich impfen zu lassen, aber welches Ziel es zu erreichen gilt, nennt die Bundesregierung nicht. 70, 80 oder gar 90 Prozent? Zur Herdenimmunität zählen die Geimpften, aber auch die Genesenen. Von denen es offiziell rund 650.000 in Österreich gibt und deren Dunkelziffer auf bis zu doppelt so viele, also 1,2 Millionen Immunisierte reicht.

Die Politik tat sich mit Festlegungen schwer. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach zu Beginn von 70 Prozent, jetzt nennt sie auch keine Zahl mehr. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen will die Impfrate weiter ankurbeln. Je mehr, desto besser, so die Devise. Mückstein überlegt, die Maskenpflicht wieder auszuweiten.

Denn die Zahl der positiv Getesteten steigt weiter. Innen- und Gesundheitsministerium meldeten am Donnerstag 850 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 50,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. 200 Covid-19-Erkrankte liegen im Spital, 51 auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren es 36, im November 709.

Österreich stehe am Beginn der vierten Coronavirus-Welle, meinen Experten. „Die nächste Welle wird eine Welle unter den Ungeimpften sein“, sagte der Epidemiologe Gerald Gartlehner am Donnerstag im Ö1-Morgenjournal. Die Bundesagentur AGES will künftig ausweisen, wie viele Geimpfte und Nicht-Geimpfte auf den Intensivstationen landen. Klar ist auch, dass eine Impfung nicht zur Gänze vor einer Ansteckung schützt. Die Zahl der Impfdurchbrüche, als solche werden nur Menschen mit Symptomen bezeichnet, liegt in Österreich bei 0,6 Prozent.