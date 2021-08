Suchaktion nach abgängigem 80-Jährigen in Matrei in Osttirol

Matrei – In Matrei in Osttirol wird seit Tagen ein 80-Jähriger vermisst. Der Mann konnte laut Polizei an seiner Wohnadresse nicht erreicht werden, zudem gab es auch sonst keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Am Donnerstag wurde schließlich eine großangelegte Suchaktion in teilweise sehr unwegsamen Gelände zwischen Mattersberg und dem Gipfel des Kegelstein eingeleitet. Die Suche musste am Abend abgebrochen werden, Freitagfrüh wurde sie fortgesetzt.