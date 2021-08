Zwei 19-jährige Frauen in Innsbruck mit Messer bedroht

Innsbruck – Am Donnerstag wurden zwei 19-jährige Frauen in Innsbruck mit einem Messer bedroht. Sie wurden gegen 22.31 Uhr in der Höttinger Au von Unbekannten mit einem Messer zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Da die Frauen kein Bargeld mitführten, nötigten sie die Täter schließlich zur Übergabe von drei Packungen Zigaretten.