Tiroler Feuerwehrleute in Griechenland: Erste Brände gelöscht

Doukas – Am Donnerstag wurde es ernst: Nach zweitägiger Anreise auf der Autobahn und per Fähre über die Adria standen die fünf Tiroler Feuerwehrmänner erstmals in Griechenland im Löscheinsatz. Und zwar am nordwestlichen Peloponnes in der Nähe von Olympia, dem Austragungsort der Olympischen Spiele in der Antike. Vom Basislager der Tiroler und Salzburger Feuerwehrmänner bei einer Schule im Dorf Doukas „ging es etwa drei bis vier Kilometer durch unwegsames und teils verbranntes Gelände zu unserem ersten Einsatzort“, schildert Georg Crepaz, Ausbilder beim Landesfeuerwehrverband: „Die örtlichen Feuerwehren haben mit Baggern bereits Schneisen ins Waldgebiet geschlagen.“