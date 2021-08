Neo-Hai Betker: „Ich wurde für Innsbruck gebaut“

Willkommen in der Tiwag Arena – Abwehrhüne Ben Betker und Angreifer Zach Magwood wollen das Eishockey-Spiel der Innsbrucker Haie in dieser Saison bereichern. © Gruber

Von Alex Gruber

Innsbruck – Das Leben ist hart in den Bergen. Das konnten die vielen Eishockey-Neuzugänge der Innsbrucker Haie gestern in der Tiwag Arena nach den ersten schweißtreibenden Einheiten bestätigen. Beim Teambuilding im Tiroler Oberland kommt heute der verdiente Gute-Laune-Faktor dazu.

Ben Betker, der 26-jährige kanadische Abwehrhüne (197 cm) aus Cranbrook, stammt aus den Rocky Mountains. Über die unzähligen Möglichkeiten, die Mutter Natur in den Bergen bietet, muss man dem Naturburschen, der als slowakischer Meister (HKM Zvolen) ins Haifischbecken kam, nichts erzählen: „Ich liebe Radfahren, auch Downhill. Natürlich kann ich auch Ski fahren.“ Im Gegensatz zu einigen anderen Kollegen aus Übersee macht ihm auch die Gangschaltung in den Vereinsautos nichts aus: „Ich bin für Innsbruck gebaut worden“, lacht Betker, der seine Stärken in der Defensive sieht: „Ich bin gut im Penaltykilling, nehme gerne die Toplinien der anderen Teams aus dem Spiel.“

Als „Stay-at-home defender“ sieht sich der größte Hai aber definitiv nicht: „Ich nehme gerne am Spiel teil und habe auch gerne den Puck.“ Die Chemie in seiner neuen Mannschaft, in der er vorher keinen anderen Crack kannte, gefällt ihm gut: „Wir sind ein junges Team, das ist gut. Jeder ist hungrig und will gewinnen.“

Während Betker heute mit viel Rafting-Erfahrung aus Kanada gut und gerne auch den Guide machen könnte, sieht die Lage bei Angreifer Zach Magwood, der erstmals in Europa Erfahrungen sammelt, anders aus: „Es ist eine sehr große Veränderung und sehr aufregend“, sagt der 23-jährige Angreifer, dessen Ururgroßvater aus Oberösterreich stammte.