TT-Tourentipp zum beliebten Fotomotiv: Rund um die Drei Zinnen

Toblach – Zunächst eines gleich vorweg: Wer die Drei Zinnen für sich allein haben will, darf nicht im Sommer dorthin. An die 2000 Leute – so liest man im Internet – steuern derzeit etwa pro Tag die Drei-Zinnen-Hütte auf der Nordseite der weltberühmten Berg-Formation an. Dabei handelt es sich vor allem um Touristen, die von der Südseite her bis zum Fuß der Zinnen mit dem Auto gefahren sind.