Streik beendet: Betrieb der Deutschen Bahn läuft wieder an

Berlin – Der Streik bei der Deutschen Bahn ist beendet. Der Ausstand der Gewerkschaft deutscher Lokführer (GDL) kam am Freitag um 02.00 Uhr planmäßig zum Abschluss. Nach eigenen Angaben arbeitet das Unternehmen daran, den reibungslosen Betrieb auf allen Linien so schnell wie möglich wiederherzustellen. Auch Tages- und Nachtverbindungen von Österreich nach Deutschland, beispielsweise nach Hamburg, waren vom Streik betroffen.

Heute müssen Fahrgäste in Deutschland jedoch noch mit einzelnen Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Deshalb wurden Fahrgäste darum gebeten, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Auskunftsmedien der Deutschen Bahn zu informieren.

Der Bahnverkehr startete heute Morgen jedoch weitgehend normal, wie ein Bahnsprecher bereits in der Nacht auf Freitag verkündete. Damit gilt der reguläre Fahrplan wieder. Heute könne es aber noch zu einzelnen Einschränkungen kommen. Dies hatte die Bahn noch während des Streiks deutlich gemacht. Grund dafür kann sein, dass Züge zu Betriebsbeginn noch an anderen Orten stehen. Man arbeite daran, den reibungslosen Betrieb auf allen Linien möglichst schnell wiederherzustellen.

Am Vormittag (11.00 Uhr) will die GLD in Berlin eine Bilanz ihres Streiks ziehen. Die Solidarität der Mitglieder sei über alle Berufsgruppen hinweg riesig gewesen, teilte die Gewerkschaft mit. "Sie alle haben der Deutschen Bahn die Rote Karte gezeigt". Zum 48-stündigen Streik im Personenverkehr hatte die Gewerkschaft ihre Mitglieder Mittwochmorgen aufgerufen. Im Güterverkehr begann der Ausstand bereits am Dienstagabend.