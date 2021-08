Baukosten in Österreich legten im Juli erneut massiv zu

Wien – Die Baukosten sind im Juli weiter deutlich gestiegen. Der Baukostenindex (Basis 2020) für den Wohnhaus- und Siedlungsbau lag bei 113,6 Indexpunkten, gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 13,6 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Aussendung bekanntgab. Im Vergleich zum Vormonat Juni 2021 wurde Bauen um 1,1 Prozent teurer.