„Leute verlieren Verständnis": Bürgermeister will Lösung für Valserbach

Vals – Anfang des Monats sorgen starke Regenfälle für Überschwemmungen und Vermurungen in Vals. Der Valserbach trat über die Ufer, überflutete einen Parkplatz, riss eine Brücke mit und überschwemmte Felder. Leider nichts mehr außergewöhnliches, wie der Valser Bürgermeister Klaus Ungerank berichtet: „Man merkt schon, dass das vermehrt auftritt. Früher, wenn es so intensiv geregnet hat, dann hat es am Olperer auf 3300 Meter geschneit. Heuer nur ein einziges Mal." Wenn es regnet und abkühlt, gäbe es keine Probleme. Aber dazu käme es nun nicht mehr, wie der Bürgermeister anmerkt. „Das hat sicher auch mit der Klimaerwärmung zu tun. Die zwei Grad wärmer drücken die Schneefallgrenze nach oben. Und die Lösung von früher gibt es nicht mehr."