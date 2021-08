Brände in Griechenland: Satellitenbilder zeigen Ausmaß der Zerstörung auf Euböa

Athen - Die Waldbrände, die durch Griechenland wüteten, waren vor allem für die Insel Euböa verheerend. Am Donnerstag entspannte sich die Lage im Land. Wahrscheinlich sind mehr als 100.000 Hektar verbrannt. Aufnahmen des Satelliten Copernicus Sentinel-2 vom 1. August, vor den Feuern, und vom 11. August zeigen den Ausmaß der Zerstörung in Euböa.

Der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis sieht in der Klimakrise einen der Hauptgründe für die verheerenden Waldbrände im Land. "Ich betone, es ist kein Klimawandel, es ist eine Klimakrise. Und wir als Land sind Teil davon", sagte er bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Athen. Das Feuer hätte auch deshalb so gewütet, weil den Bränden eine Hitzewelle vorausgegangen sei, die das Land ausgetrocknet habe. Das Thema Umwelt müsse zur nationalen Hauptaufgabe gemacht werden.