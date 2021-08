Hofer ruft Sorte von „XXL Party Snack Box" wegen Plastikteilen zurück

Wien – Die Supermarktkette Hofer hat das Knabbergebäck „XXL Party Snack Box, Sorte Frischkäse-Jalapenos/Chicken Pops/Mozzarella-Sticks/Red-Pepper-Dip“ zurückgerufen. Es könne eine „mögliche Verunreinigung mit Hartplastikteilen“ nicht ausgeschlossen werden. Das Unternehmen riet in einer Aussendung am Freitag vom Verzehr des genannten Produktes ab.

Die XXL Party Snack Box war ab 10.12.2020 in Österreich in allen Hofer-Filialen erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Es kann in allen Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet, hieß es. (APA)