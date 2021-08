Terrorverdacht nach Bus-Explosion in Russland mit zwei Toten

Woronesch – Nach einer Explosion mit zwei Toten in einem Bus im Südwesten Russlands gehen die Behörden dem Verdacht eines Anschlags nach. Die Nachrichtenagentur Tass meldete am Freitag, Antiterror-Beamte koordinierten die Ermittlungen zu dem Vorfall in der Stadt Woronesch. Dort kamen am Donnerstagabend zwei Menschen ums Leben und 17 weitere wurden verletzt, als sich in einem Bus mit etwa 30 Insassen nahe einer Haltestelle eine Explosion ereignete.