Brand in ehemaligem Hotel in Mieders durch Funkenflug ausgelöst

Mieders – Der Brand in einem ehemaligen Hotel in Mieders Ende Juli dürfte durch den Funkenflug eines Grills ausgelöst worden sein. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Ein 57-Jähriger habe angegeben, dass er an jenem Abend vor dem Gebäude einen Griller angeheizt habe. Durch den dabei entstandenen Funkenflug dürfte zunächst ein Holzstadel und in der Folge das ehemalige Hotel Feuer gefangen haben.